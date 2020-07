Lido di Dante. Bagnante tenta di rapire trigone con la scusa di mangiarlo

Nella mattinata del 23 luglio 2020, a Lido di Dante, un bagnante ha cercato di prendere un trigone che si era avvicinato alla riva aggredendolo. Fermato da alcuni passanti, l’uomo s’è giustificato dicendo che stava cercando di catturare l’animale per mangiarlo. Una scusa che non è parsa plausibile ai presenti, dal momento che non si tratta di un pesce comunemente presente nei menu della riviera.

Questo episodio ha riportato alla mente fatti ancor più gravi perpetrati da persone nel ravennate nei confronti dei trigoni. La scorsa estate, difatti, un uomo prese a bastonate un trigone viola avvicinatosi alla riva, ferendolo gravemente. Furono i volontari di Cestha a soccorrere l’animale fornendogli le cure necessarie riuscendo poi a liberarlo in mare diversi mesi dopo.