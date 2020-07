Terribile schianto nelle campagne faentine: 19enne in gravissime condizioni portato con l’elimedica a Cesena

Sono di massima criticità le condizioni di un 19enne che questa mattina, attorno alle 11.45 a bordo della sua Peugeot 207 si è schiantato su un terrapieno di cemento lungo via Sant’Andrea a Sant’Andrea di Faenza.

Il giovane, che procedeva in direzione Lugo, ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato di Faenza, intervenuta per i rilievi di rito. Pare comunque che l’alta velocità abbia giocato un ruolo importante.

Uscito di strada, ha percorso quasi 40 metri dentro il fosso per poi schiantarsi contro un muretto posto a sostegno del ponticello che permette l’ingresso ad una proprietà agricola. A causa dell’impatto, l’auto è rimbalzata dal lato opposto del fosso e si è accartocciata.

Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza, un’auto con il medico a bordo e l’elimedica. Il giovane è stato a lungo rianimato e stabilizzato dai soccorritori, prima di essere trasferito a Cesena con l’elicottero.