A Ravenna 4 nuovi casi di Covid-19, tutti uomini, uno con sintomi. In Regione 63 nuovi casi con 6 mila tamponi

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.15 di venerdì 24 luglio 2020

I CASI – Oggi 24 luglio in Emilia-Romagna si sono registrati 63 nuovi casi di positività al Covid per un totale di 29.413 casi di positività dall’inizio della pandemia. Fra i nuovi casi ci sono 45 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali (circa 1.500 i test effettuati). I tamponi effettuati sono 5.999, per un totale di oltre 600 mila tamponi (nell’ultimo giorno, 1,05 tamponi positivi ogni 100).

Quasi il 75% dei nuovi contagi (47 su 63) si concentra nelle province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e Rimini (9), e si tratta per la maggior parte di contagi riconducibili a focolai già noti o all’attività regionale di prevenzione attraverso i controlli avviati sul territorio, nei comparti della logistica e delle carni, sui rientri dall’estero. Una rete che dimostra di funzionare, recita il bollettino della Regione, se si pensa che oltre la metà dei nuovi casi (36) si trovava già in isolamento al momento del tampone, grazie appunto all’azione regionale attraverso le strutture sanitarie.

In provincia di Modena, 4 casi sono riconducibili al focolaio già circoscritto in un prosciuttificio e altri 4 contagi sono stati rilevati grazie allo screening promosso dalla Regione sugli operatori impiegati in questo settore. Quattro casi infine sono riconducibili al focolaio, già noto, di una giovane rientrata da una vacanza a Riccione. In quella di Bologna sono legati a un focolaio già noto in una azienda della logistica 4 nuovi contagiati, che si trovavano già in isolamento, mentre 2 positivi sono stati identificati grazie all’operazione regionale di screening per i lavoratori della logistica. In provincia di Reggio Emilia, più della metà dei casi (6) sono riconducibili a focolai familiari per cui era già stato disposto dalle autorità sanitarie l’isolamento. In quella di Rimini, infine, 8 casi sui 9 totali riguardano cittadini stranieri di una ditta della logistica nell’ambito di un focolaio circoscritto e sotto controllo. Tutti i nuovi contagiati si trovavano infatti già in isolamento.

Tra i rimanenti casi, sono 5 quelli di persone di rientro dall’estero identificati grazie al doppio tampone previsto dalla Regione durante l’isolamento fiduciario, mentre un altro asintomatico è stato diagnosticato grazie ai controlli che vengono effettuati in previsione di viaggi all’estero.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.372 (22 in più di ).



LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.289 (+ 24).

LE TERAPIE INTENSIVE – Sono 4 i pazienti in terapia intensiva (due meno di ), restano 79 quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

LE GUARIGIONI – I guariti salgono a 23.758 (+ 39).

I DECESSI – Si registrano in tutta l’Emilia-Romagna due decessi, due uomini: uno a Bologna e uno a Rimini. Il numero totale è quindi di 4.283 persone decedute. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono stati registrati 79 morti.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: