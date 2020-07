Giovani e scuola. Domani a Ravenna la quarta di OltrApe 2020, il viaggio estivo di Radioimmaginaria

Ravenna ospita domani, sabato 25 luglio, la quarta delle 41 tappe del tour OltrApe 2020, organizzato dall’assessorato regionale alla Scuola e finanziato con fondi europei. Si tratta del viaggio estivo di Radioimmaginaria, la prima web radio italiana gestita interamente da adolescenti. Obiettivo: sentire dalla voce diretta dei ragazzi come hanno vissuto l’isolamento forzato, come stanno passando questa anomala estate, cosa si aspettano dal futuro, a partire dalla ripartenza della scuola a settembre.

Il coordinamento della tappa ravennate, per il Comune di Ravenna, è di Ravenna Tourism. L’Ape sarà alle 10 di domani mattina al museo Classis e i ragazzi saranno ricevuti dalla Fondazione RavennAntica. Poi si sposterà in piazza Costa dove, alle 14.10 ci sarà la quotidiana diretta con il Tgr regionale Rai. Nel pomeriggio i ragazzi di Radioimmaginaria visiteranno la città e al tramonto si sposteranno in Darsena.

Il format del tour ricalca quello del viaggio attraverso l’Europa realizzato nel 2019 su una stazione mobile radiofonica caricata su una vecchia Ape car – opportunamente riadattata in chiave green dai ragazzi di Radioimmaginaria – per incontrare Greta Thunberg, giovane paladina dell’ambiente.

I ragazzi di Radioimmaginaria incontreranno tantissimi coetanei per raccogliere dalla loro stessa voce pensieri, riflessioni, desideri, invitandoli a partecipare a un videogioco durante il quale risponderanno ad alcune domande sulla scuola di oggi e di domani.