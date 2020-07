Maltempo: grandine grossa come pietre sull’E45 a Case Murate, molta pioggia anche a Ravenna città

Ci segnalano, con un video, la situazione del maltempo lungo le strade in provincia di Ravenna, dove in queste ore si sta abbattendo un diluvio con tanto di grandine. In particolare, lungo la E45, all’altezza di Case Murate, è segnalata una fortissima pioggia, con chicchi di grandine “grossi come pietre” e anche qualche albero caduto.

Invitiamo tutti alla massima prudenza e a prestare la massima attenzione ai possibili rallentamenti dovuti alla scarsa visibilità, alla scivolosità del manto stradale e a possibili ostacoli, come nel caso degli alberi, lungo il percorso.

Anche in centro città la pioggia si sta abbattendo con potenza.