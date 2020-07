Per il maltempo annullato il Concerto di Bugo al Classis Ravenna di venerdì 24 luglio

A causa del forte temporale di oggi (venerdì 24 luglio) e dell’allerta meteo arancione, emessa dalla Protezione Civile su tutta l’Emilia-Romagna, per la sicurezza di tutti – artisti, maestranze e pubblico – il concerto di stasera di Bugo a Ravenna presso il Museo Classis è stato annullato. I biglietti acquistati online – precisa l’organizzazione – verranno rimborsati entro 3 giorni lavorativi; per quelli cartacei ci si può rivolgere direttamente alla biglietteria della Fondazione RavennAntica, in via Classense, 29, Classe (Ravenna). Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973.