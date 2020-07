Ravenna, Acmar mette all’asta il Cinema Teatro Astoria e Palazzo Spreti

Nell’ambito dell’iter concordatario di Acmar saranno presto messi all’asta due gioielli della coop di matrice repubblicana: il Cinema Teatro Astoria e Palazzo Spreti, già storica sede della Casa del Popolo Repubblicana in Via Paolo Costa a Ravenna. La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale del Resto del Carlino. Il Cinema Teatro Asoria sarà all’asta il prossimo 10 settembre al prezzo base di 2.430.000 Euro per una superficie di circa 9 mila metri quadri. Lo storico Palazzo Spreti sarà all’incanto invece il 15 settembre con base d’asta di 9.480.000 euro. La vendita dei due immobili servirà a soddisfare le richieste dei creditori e a rafforzare il piano di ripresa della cooperativa.