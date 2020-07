Ravenna, agli arresti domiciliari, va al lavoro ma poi si assenta: 39enne arrestato da Polizia per evasione

La Polizia di Stato ha arrestato D. D., 39enne cittadino italiano, per il reato di evasione. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 luglio scorso, nei pressi di un bar di via Darsena, una Volante della Questura di Ravenna, ha proceduto al controllo di un uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, il porto di armi od oggetti atti ad offendere, la persona, evasione ed altro. L’uomo è risultato sottoposto agli arresti domiciliari, con il permesso di assentarsi dalle ore otto alle diciassette per recarsi al lavoro. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, è emerso che l’uomo quella stessa mattina si era presentato puntualmente sul luogo di lavoro, per poi allontanarsene senza giustificato motivo poco dopo. Pertanto, il 39enne è stato arrestato per il reato di evasione. All’udienza che si è svolta nella mattinata di ieri 23 luglio, il Tribunale ha convalidato l’arresto e D. D. rimarrà ristretto presso il proprio domicilio in attesa del processo, che è previsto per il 25 settembre prossimo.