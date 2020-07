Studio Aperto intervista Enrico Mazzone in uno speciale su Ravenna: questa mattina al Mercato Coperto

Telecamere di Mediaset oggi 24 luglio a Ravenna per realizzare un servizio per Studio Aperto di Italia Uno e un reportage per il magazine del canale Mediaset, previsto in onda nella programmazione autunnale. Dante e il settimo centenario della morte sono l’oggetto dei servizi, curati dal giornalista Maurizio Zuffi. La troupe di Mediaset – in collaborazione con l’amministrazione comunale e Apt servizi – ha fatto tappa al Mercato Coperto di Piazza Costa, per registrare per il TG di Italia Uno un servizio dedicato a Enrico Mazzone, l’artista impegnato al piano superiore della struttura nella realizzazione delle tre Cantiche della Divina Commedia su un foglio di carta lungo 97 metri e largo 4. L’opera, sulla quale sono già sono disegnate l’Inferno e il Purgatorio, è stata srotolata per consentire alle telecamere di riprendere in anteprima lo sviluppo delle tre Cantiche, in particolare quella del Paradiso che sarà terminata entro l’anno.