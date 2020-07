Cannuzzo. Sabato 25 luglio 1° happening con la Protezione Civile di Cervia al Parco Padre Luigi Barbanti

È Cannuzzo la prima tappa del programma di happening organizzati dalla Associazione di Protezione Civile LANCE CB Cervia: sabato 25 luglio dalle 17.30 alle 20.30 la comunità è invitata a ritrovarsi, al Parco Padre Luigi Barbanti per divertirsi e informarsi al contempo. La scelta delle aree interessate dalle iniziative in programma tra luglio e settembre non è casuale: gli happening saranno tutti realizzati nelle “aree di attesa”, la cui cartellonistica indicativa è stata recentemente installata, per far conoscere alla popolazione questo importante presidio del territorio.

Le aree di attesa (primo ritrovo della popolazione immediatamente dopo un evento) insieme alle aree di ricovero/accoglienza e alle aree di ammassamento soccorritori/risorse compongono il sistema delle aree di emergenza: spazi e strutture che in caso di calamità sono destinati ad uso di Protezione Civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al superamento dell’emergenza.

Sul sito della Protezione Civile di Cervia è dedicata una pagina (https://protezionecivile.comunecervia.it/area-emergenza.html) con le schede di presentazione di ciascuna delle 21 le aree di attesa presenti su tutto il territorio.

“Sabato 25 impareremo a conoscere l’area di attesa A20 di Cannuzzo – via Salara: sarà distribuito materiale informativo, promosso un quiz con simpatici doni in palio, intrattenimento per tutte le età e il primo aperinic in scatola della storia (un po’ aperitivo e un po’ pic nic). Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare portando la propria curiosità, qualche amico o amica e la mascherina” riporta la nota della Protezione civile di Cervia.

Per questioni logistiche è importante segnalare la propria partecipazione a: info@lancecbcervia.org

Gli happening rientrano nel progetto “SPAZIO Ci.Vi.Co La Piazza della Protezione Civile” finalizzato a promuovere una cittadinanza vigile e consapevole, realmente protagonista della propria sicurezza poiché ben informata sulle le risorse di risposta ad eventi e sfide.

Il progetto è promosso dall’Associazione di Protezione Civile LANCE CB Cervia, in collaborazione con il Comune di Cervia, grazie alla vivace partecipazione dei Consigli di Zona e al contributo per sostegno dei processi partecipativi della Regione Emilia Romagna (Legge Regionale 15/2018 – Bando 2019) .