Faenza. Bottega Bertaccini, domenica 26 luglio serata in ricordo del poeta Giovanni Nediani

Domenica 26 luglio a partire dalle 20.30 nella campagna fra Faenza e Cotignola, in via Cassanigo n.41, nel piazzale fra il Circolo Anspi e il cimitero, è in programma una serata in ricordo di Giovanni Nediani a quattro anni dalla scomparsa.

“Oramai è diventato un appuntamento annuale. A quattro anni dalla morte di Giovanni Nadiani, poeta, scrittore, traduttore e docente, torniamo nella sua Cassanigo. E lo facciamo con una serata che gli sarebbe piaciuta, in compagnia di alcuni poeti romagnoli, di amici musicisti e libri. Una serata speciale dal titolo “A m’so ingambarlê” che riprende un verso di una delle sue prime poesie” riporta la nota della Bottega Bertaccini Libri-Arte di Faenza.

Di seguito il programma della serata:

– Presentazione del libro “A ṣgumbiëla” (Il Ponte Vecchio Editore) poesie inedite di Giovanni Nadiani.

A cura di Loris Rambelli. Con un intervento di Giuseppe Bellosi.

– Letture in dialetto romagnolo dei poeti Tonina Facciani, Francesco Gobbi, Marco Magalotti, Dolfo Nardini. Partecipa Denis Campitelli.

– Interventi musicali prima-durante-dopo di Vittorio Bonetti e Pietro Bandini Quinzân.

Ai partecipanti viene richiesto di indossare la mascherina. I posti a sedere saranno limitati: si consiglia la prenotazione alla Bottega Bertaccini – corso Garibaldi 4 – Faenza / Tel. 0546 681712 info@bottegabertaccini.it

Al mattino, alle ore 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Cassanigo, sarà celebrata una S. Messa in memoria di Giovanni Nadiani.