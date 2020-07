Massa Lombarda, volontari puliscono cimitero. Il sindaco Bassi: “Grazie a chi dimostra attaccamento a comunità”

Una nuova dimostrazione di attaccamento alla propria comunità da parte delle associazioni massesi. Sabato 25 luglio alcuni volontari del gruppo di Protezione civile di Massa Lombarda, di Auser e dell’associazione Insieme per Massa 2000 si sono ritrovati per pulire il cimitero di Massa Lombarda con gli strumenti forniti da Hera. I volontari, circa una dozzina, hanno così dedicato la loro giornata al mantenimento del decoro della città. “Ringrazio i volontari che ancora una volta dimostrano e mettono in pratica l’attaccamento alla propria città, dando una mano preziosa e insostituibile a mantenere il decoro del territorio – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Una bellissima iniziativa che spero diventi sempre più praticata per coinvolgere un numero maggiore di cittadini a dimostrazione che lavorare insieme è la modalità con cui si riescono a raggiungere i risultati migliori”.