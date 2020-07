Cielo sereno in pianura e velato per nubi alte sui rilievi, per quest’oggi domenica 26 luglio. E’ quanto segnalato dalle previsioni di Arpae.it.

Nel pomeriggio in pianura il cielo potrebbe velarsi per la presenza di nubi alte, sui rilievi invece sarà sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Aumentano le temperature massime pomeridiane, che saranno comprese tra 30 °C sui rilievi e 33 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 (costa) e 34 km/h (rilievi). Mare poco mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso, dalla sera mare poco mosso.