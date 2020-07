Incidente stradale in Via Trieste. Code e rallentamenti da e per Marina di Ravenna

Lungo Via Trieste, all’altezza di Via dell’Idrovora, nei pressi del ristorante Acquamarina, incidente tra due auto, intorno alle 11 di domenica 26 luglio.

Secondo le prime informazioni, fornite da un lettore, sembra che le due vetture, che viaggiavano in senso di marcia opposto, siano entrate in collisione, fortunatamente, senza arrecare gravi conseguenze agli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale di Ravenna e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un’autovettura in seguito alla perdita di carburante.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico da e per Marina di Ravenna, con code e rallentamenti lungo via Trieste.