Sesso bollente in spiaggia a Lido di Dante nell’area naturista: la Polizia locale multa coppia con 10 mila euro a testa

A Lido di Dante un’unità di controllo anti-abusivismo (Uac) della Polizia locale di Ravenna ha sanzionato ieri sabato 25 luglio una coppia italiana, lui di 47 anni, lei di 40 anni, lombardi della provincia di Mantova, per atti osceni in luogo pubblico (Art. 527 del codice penale depenalizzato; prevista un’ammenda fissata in 10.000 euro). La sanzione è stata comminata nell’area naturista poiché intorno alle 16.30 i due stavano facendo sesso fra loro alla presenza di altri bagnanti, che guardavano e si masturbavano. Nella fattispecie la donna stava praticando una fellatio all’uomo, mentre lui si dedicava a lei facendo un cunnilingus. Il tutto è partito dalla denuncia di un uomo che dopo avere assistito alla scena – che nella sua deposizione sarebbe durata almeno 15 minuti – è intervenuto per intimare ai due di smettere di esibirsi in pubblico, dicendo loro di vergognarsi. L’uomo della coppia allora si è arrabbiato con il bagnante intervenuto, affermando che tale attività sessuale sarebbe stata consentita sulla spiaggia, a dir lui, cosa evidentemente fantasiosa, oltre che non corrispondente al vero. A quel punto il bagnante indignato ha chiamato il 112 e fornito la sua testimonianza, raccolta dagli agenti. I “guardoni” naturalmente si sono subito dileguati. Gli accertamenti nei confronti della coppia si sono conclusi intorno alle 20.30. Severa la punizione: dovranno pagare entrambi un’ammenda di 10.000 euro entro 60 giorni.