A Ravenna 2 nuovi casi di Covid, 2 donne asintomatiche. In Regione 33 nuovi positivi con quasi 5 mila tamponi

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.30 di lunedì 27 luglio 2020

IL DATO ODIERNO – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.585 casi di positività, 33 in più rispetto a , di cui 21 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali (con oltre 1.000 test). I tamponi nell’ultimo giorno sono stati 4.828 con 0,68 tamponi positivi ogni 100. La gran parte dei nuovi contagi, quasi il 70% complessivamente e la totalità degli asintomatici, sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero, per i quali la Regione si era mossa invia preventiva: in maggioranza azioni di tracciamento (un terzo dei nuovi positivi), controlli sui rientri da Paesi extra Schengen con il doppio tampone reso obbligatorio in Emilia-Romagna e attività di screening nei comparti più a rischio come logistica e lavorazione carni.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.456 (12 in più di quelli registrati ).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.375 (+ 10 rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 77 (+ 2) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

LE GUARIGIONI – I guariti salgono a 23.814 (+ 21).

I DECESSI – Non si registrano decessi.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

Bologna = 5.669 (+ 7, di cui 2 sintomatici)

5.669 (+ 7, di cui 2 sintomatici) Reggio Emilia = 5.084 (+ 4, di cui 2 sintomatici)

= 5.084 (+ 4, di cui 2 sintomatici) Piacenza = 4.596 (+ 4)

= 4.596 (+ 4) Modena = 4.112 (+ 9, di cui 3 sintomatici)

= 4.112 (+ 9, di cui 3 sintomatici) Parma = 3.762 (+ 3, di cui 1 sintomatico)

= 3.762 (+ 3, di cui 1 sintomatico) Rimini = 2.280 (+ 4, tutti sintomatici)

Ravenna = 1.150 (+ 2)

Ferrara = 1.081 (=)

= 1.081 (=) Forlì = 992 (=)

992 (=) Cesena = 829 (=) AGGIORNAMENTO PER LA PROVINCIA DI RAVENNA Per il territorio provinciale di Ravenna si registrano 2 nuove positività in pazienti donne, asintomatiche (una a Ravenna e una a Faenza). Le pazienti sono ricoverate poiché la positività è emersa a seguito di tampone effettuato in vista di ricovero, ovviamente in isolamento. si registrano, inoltre, 4 guarigioni complete e nessun decesso. Questi i casi suddivisi per comune:

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

538 a Ravenna (+ 1)

143 Faenza (+ 1)

86 Cervia

70 Lugo

62 Russi

44 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castel Bolognese

22 Fusignano

17 Massa Lombarda

16 Cotignola

11 Brisighella

8 Riolo Terme

8 Conselice

6 Solarolo

4 Sant’Agata sul Santerno

2 Casola Valsenio

1 Bagnara