Querelle sui mercatini a Cervia. Progetto Cervia vs CNA: “Ha preso un abbaglio, difendiamo l’operato di Fiumi”

Continua la querelle tra varie parti politiche e associazioni di categoria di commercianti, artigiani e aziende del comparto turistico, sulla questione dei mercatini a Cervia. L’assessore Fiumi aveva diffuso una comunicazione spiegando che nei mercatini estivi non sarebbe stata permessa la vendita di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori moda, nemmeno se opera dell’ingegno di artigiani. La CNA di Cervia l’aveva interpretato come un vincolo posto agli espositori, che mirava ad escluderne una parte e a limitare l’esistenza dei mercatini stessi, arrivando fino a chiedere le dimissioni dell’assessore Fiumi, reo di bloccare le attività che dovrebbe, per mandato, incentivare. La posizione di CNA era stata sostenuta anche dal PD cervese.

Non si sono fatte attendere le repliche da parte di sindaco, Confcommercio e Confesercenti e ora arriva il punto di vista di Progetto Cervia, lista al fianco del sindaco Medri, che precisa: “Abbiamo letto sui giornali di sabato scorso il tentativo della CNA di continuare la sua campagna di disinformazione riguardo ai mercatini serali di Cervia, una campagna che era iniziata con l’inusuale richiesta di dimissioni dell’assessore Fiumi. Ora la Cna si spinge ad affermare che il sindaco avrebbe smentito il suo assessore e avrebbe “revocato il provvedimento in merito ai mercatini che prevedeva limitazioni nelle proposte degli artigiani”.

Ma forse ai responsabili della Cna è sfuggito che non esiste alcun provvedimento di limitazione alle attività dei mercati, bensì esiste una comunicazione espressa dalla Commissione mercatale composta da Anva, Fiva e Consorzio Cervia centro. Resta perciò da chiedersi quale provvedimento il Sindaco avrebbe revocato”.

“Non è l’unico abbaglio in cui è incappata la Cna – continua la nota -. Non ci risulta infatti che il sindaco Medri, nel suo comunicato della settimana scorsa, abbia in alcun modo smentito Fiumi, anzi al contrario ha ribadito quanto l’assessore alle attività economiche ha sempre sostenuto: no ai “falsi” artigiani, che vendono borse e vestiti fabbricati in Cina, si agli artigiani “veri”, che rappresentano un valore aggiunto all’identità della nostra città. Progetto Cervia non ci sta ad assumere la parte del nemico degli artigiani, visto che ha sempre sostenuto e continua a sostenere la presenza sul nostro territorio di mercatini di qualità, un impegno che associazioni come Ascom, Confartigianato e Confesercenti hanno pubblicamente riconosciuto. Pertanto, rispediamo di nuovo al mittente le fuorvianti e pretestuose affermazioni della Cna, che alimentano una polemica strumentale e priva di obiettività”.