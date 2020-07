Ubriachi, il sabato sera rovesciano cassonetti ‘per divertimento’: due giovani multati a Cervia

I Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, lo scorso fine settimana hanno deferito in stato di libertà 3 persone e Sanzionato amministrativamente due ragazzi.

In particolare, due italiani sono stati fermati nel territorio del comune di Cervia, nonostante fossero destinatari di un provvedimento di foglio di via obbligatorio. Per ambedue è scattata la denuncia a norma del codice antimafia.

Un italiano di 45 anni è stato invece deferito all’autorità giudiziaria per il danneggiamento di alcune suppellettili dell’appartamento preso in affitto.

Infine, due giovani originari del varesotto sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione dell’art.688 del codice penale. Ambedue nella nottata di sabato sono stati colti dai militari in evidente stato di ebrezza alcolica nel rovesciare i cassonetti. Ai ragazzi il gesto è costata una multa salata.

Nel complesso sono state effettuati 350 controlli a persone e mezzi ed elevate 15 sanzioni amministrative