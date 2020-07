Caos in autobus a Ravenna: l’autista gli intima di mettere la mascherina, il passeggero lo aggredisce

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a bordo di un autobus della linea 70 per Fornace Zarattini si è scatenata una rissa: pare che l’autista, dopo aver fatto salire a bordo un uomo che non indossava la mascherina, gli abbia intimato di mettersela pena la discesa dal mezzo. Il passeggero si è però rifiutato, dando il via a una calorosa discussione: quando il mezzo è giunto davanti a una stazione di servizio su via Faentina (in foto) la discussione è sfociata in colluttazione. Soccorso dai sanitari del 118, l’autista, lievemente ferito, è stato portato all’ospedale di Ravenna, mentre l’aggressore è fuggito. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini del caso.