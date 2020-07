Cicloturista impatta contro auto a Chiesuola di Russi. Ferito seriamente, è stato trasportato al Bufalini di Cesena

Ancora un incidente sulle strade di Russi: attorno alle 11.30 di questa mattina, martedì 28 luglio, si è verificato uno scontro tra un gruppo di cicloturisti e un’auto, che percorreva via Chiesuola, in direzione del paese. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Godo, ma parrebbe che tre ciclisti, a bordo delle loro bici da corsa, nel tentativo di evitare una donna in bicicletta, che procedeva nel loro stesso senso di marcia, abbiano bruscamente frenato. Uno dei tre, forse accortosi all’ultimo dell’ostacolo e trovatosi nell’impossibilità di frenare in tempo, avrebbe sterzato verso sinistra, finendo nell’altra corsia di marcia, dalla quale proveniva una Dacia Duster.

L’impatto inevitabile è stato violento e il ciclista, un uomo di Russi di 58 anni, ha urtato lo spigolo sinistro della vettura, rimanendo in un primo momento incosciente. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza e l’elimedica, mezzo quest’ultimo col quale l’uomo, ritrovata la lucidità, è stato comunque trasportato in codice 3 di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.