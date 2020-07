E45, lavori di manutenzione nella galleria “Spagnola” a Verghereto: dal 29 luglio chiuso tratto in direzione Ravenna

Sulla strada statale 3 bis “Tiberina”, itinerario E45, per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Spagnola”, a partire da mercoledì 29 luglio saranno attive alcune limitazioni al traffico a Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena.

Il provvedimento prevede la chiusura di un tratto in direzione Ravenna che consenta di bypassare il tunnel attraverso la deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta allestita col doppio senso di marcia, fino a riconnettersi col il tratto già in regime di doppio senso nei pressi della galleria Montecoronaro.

Contestualmente verrà chiusa la rampa di immissione sulla statale dello svincolo di Canili in direzione Roma.

I lavori, che si concluderanno il 5 agosto, rientrano nel piano Anas di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.