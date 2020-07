Incidente sul Ponte San Michele a Cervia: grave un giovanissimo centauro

Alle 02.31 di questa notte sul Ponte San Michele a Cervia pare che un 14enne in sella al suo scooter si sia schiantato contro il parapetto: ferito, il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza, per poi trasportarlo col codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri per far luce sulla dinamica dell’incidente.