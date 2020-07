A Ravenna 1 donna, asintomatica, positiva al Covid. In regione 28 casi positivi con oltre 8.300 tamponi

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.15 di mercoledì 29 luglio 2020

IL DATO ODIERNO – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.633 casi di positività, oggi 29 luglio 28 in più rispetto a , di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali (con oltre 1.300 test). I tamponi nell’ultimo giorno sono stati 8.318 con 0,34 tamponi positivi ogni 100 (questa cifra è in linea con quella di ieri).

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.451 (8 in meno di quelli registrati ).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.382 (meno 2 rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Restano 3 i pazienti in terapia intensiva (- 1), calano a 66 (- 6) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

LE GUARIGIONI – I guariti salgono a 23.865 (+ 35).

I DECESSI – Si registra un decesso a Bologna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

Bologna = 5.685 (+ 13, di cui 10 con sintomi)

5.685 (+ 13, di cui 10 con sintomi) Reggio Emilia = 5.091 (+ 3, di cui 2 sintomatici)

= 5.091 (+ 3, di cui 2 sintomatici) Piacenza = 4.597 (=)

= 4.597 (=) Modena = 4.118 (+ 5, di cui 2 sintomatici)

= 4.118 (+ 5, di cui 2 sintomatici) Parma = 3.763 (=)

= 3.763 (=) Rimini = 2.293 (+ 4, di cui 2 sintomatici)

Ravenna = 1.152 (+ 1)

Ferrara = 1.083 (+ 2)

= 1.083 (+ 2) Forlì = 992 (=)

992 (=) Cesena = 829 (=) SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA AL 29 LUGLIO Per il territorio provinciale di Ravenna si registra 1 nuova positività (nel comune di Ravenna): una donna, asintomatica ed in isolamento domiciliare, caso emerso a seguito di contact tracing. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di , sono dunque 1.152, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

539 a Ravenna (+ 1)

144 Faenza

86 Cervia

70 Lugo

62 Russi

44 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castel Bolognese

22 Fusignano

17 Massa Lombarda

16 Cotignola

11 Brisighella

8 Riolo Terme

8 Conselice

6 Solarolo

4 Sant’Agata sul Santerno

2 Casola Valsenio

1 Bagnara