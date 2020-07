Danneggia con punteruolo auto in sosta a Cervia: fermata dai Carabinieri donna con problemi psichici

È stata individuata e destinata ad una struttura sanitaria residenziale la donna di origini cinesi di circa 60 anni che nei mesi scorsi aveva operato numerosi atti di vandalismo ai danni di vetture parcheggiate sul territorio del Comune di Cervia.



Sabato scorso in giornata, i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima l’hanno rintracciato e, dopo averlo bloccata, l’hanno accompagnata all’ospedale di Ravenna in attesa del trasferimento in una residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza. Nei confronti della donna è stata notificata un’ordinanza emessa dal Gip di Ravenna.

Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Cervia hanno fatto luce su una serie di danneggiamenti avvenuti tra il mese di ottobre 2019 e quello di maggio 2020.

Nello specifico, in questo periodo, l’indagata avrebbe danneggiato con un punteruolo, più di 20 autovetture parcheggiate su tutto il territorio cervese sulla pubblica via, a volte operando solo dei graffi alla carrozzeria, altre volte incidendo parole. Non solo. Nelle mire della donna, affetta da alcuni problemi psichiatrici, era finito anche un chiosco di piadina, varie volte oggetto delle sue azioni vandaliche, che compiva con lo stesso arnese, tagliando la tenda esterna.

I sospetti, sin dall’inizio, si erano concentrati su di lei, ma è stato anche grazie alla visione dei filmati, posti nelle vicinanze dei luoghi dove erano parcheggiate le auto in sosta, che il personale dell’Arma è riuscito nell’identificazione della danneggiatrice seriale.