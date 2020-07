Individuata ‘pirata della strada’ che tamponò auto del presidente Tchienga (Terzo Mondo Onlus)

L’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus ringrazia sentitamente il Corpo della Polizia Locale di Ravenna per la prontezza dimostrata nell’individuare un pirata della strada che, dopo aver tamponato l’auto del presidente Tchienga, non s’è fermato per chiamare i soccorsi e assumersi le responsabilità dell’accaduto. Il sinistro è avvenuto il 7 luglio 2020 alle 23,30 quando, Tchiegna, stava rientrando da un incontro “Ravenna partecipa” svoltosi alla Casa delle Culture percorrendo via Tommaso Gulli in direzione centro Ravenna. All’altezza di via Fiume l’auto di Charles è stata violentemente tamponata da una signora che, uscendo dalla suddetta via, non ha rispettato il segnale di dare precedenza.

Tchameni è stato trasportato all’ospedale civile dal personale del 118 avendo riportato contusioni alle spalle e rimediato una costola incrinata, con 15 giorni di prognosi. “Senza il prezioso lavoro professionale degli agenti dell’infortunistica del Corpo della Polizia Locale di Ravenna guidato dal Comandante Andrea Giacomini e dell’occhio vigile e collaborante dei residenti di via Tommaso Gulli e via Fiume, questa pirata della strada non sarebbe mai stata individuata” afferma Tchienga che, per la gioia dei suoi figli ed associati, ora sta trascorrendo la convalescenza in casa.