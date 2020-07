Ravenna. Violento schianto tra auto e furgone: tre feriti e una macchina parcheggiata coinvolta nel sinistro

Nella mattinata del 29 luglio 2020, intorno alle 8,30, s’è registrato un incidente in via Narsete che ha visto coinvolti due mezzi e un furgone parcheggiato a lato della strada. Il sinistro è avvenuto all’intersezione con via Atalarico in direzione Sant’Alberto tra un furgone Peugeot (al volante del quale c’era un giovane ragazzo) e una vettura alla cui guida vi era un anziano con a bordo una signora. Nello schianto il furgone Peugeot si è capottato pericolosamente andando a colpire un mezzo parcheggiato. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi e le tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate all’ospedale di Ravenna dai sanitari del 118. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per gestire la temporanea chiusura di via Narsete.