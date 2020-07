Incidente al passaggio a livello di Mezzano. Abbagliato dal sole non vede le sbarre abbassate e le abbatte

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio. Attorno alle 17.30 al passaggio a livello di via Basilica a Mezzano, un’auto non ha visto le sbarre abbassate e ha tirato dritto, abbattendone una. Pare che il conducente, abbagliato dal sole, non si sia accorto dell’ostacolo. Soccorso dai sanitari, ha rifiutato le cure e dopo essere stato sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato negativo. La Polfer è stata informata dell’incidente occorso ed è intervenuta anche una pattuglia del servizio infortunistica della Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso.