Rubano un’auto a Ravenna, la usano per un furto ad Alfonsine e vengono inseguiti dai Carabinieri: braccati malviventi

I Carabinieri, nella nottata hanno recuperato un importante quantitativo di refurtiva e un’auto provento di furto.Mentre vigilavano nella zona industriale di Lugo, hanno infatti ricevuto segnalazione dalla Centrale Operativa di un furto avvenuto poco prima in danno di un esercizio pubblico di Alfonsine, con la descrizione del possibile veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga.

In breve tempo, grazie alle ricerche diramate con velocità, la vettura in questione, una Citroen monovolume, è stata notata transitare dai Carabinieri di Fusignano che hanno iniziato a seguirla in direzione del territorio del comune di Bagnacavallo.Il coordinamento efficace della Centrale Operativa ha permesso, in breve tempo, la chiusura delle possibili vie di fuga ai malviventi che si sono visti costretti ad abbandonare la vettura rubata con il motore ancora acceso, fuggendo attraverso i campi.

Da un immediato controllo i Carabinieri hanno accertato che il veicolo abbandonato era stato rubato a Ravenna due giorni fa, ed al suo interno erano presenti numerose stecche di sigarette ed il cassetto del registratore di cassa dell’esercizio di Alfonsine che avevano preso di mira, nonché vari attrezzi da scasso.

La refurtiva recuperata, così come la vettura, al termine degli accertamenti di rito sono stati restituiti ai legittimi proprietari.Sono ancora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo mirate attività investigative, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, per trovare gli autori dei furti.