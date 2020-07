‘Cervia e….altre storie’: 40 immagini dalla città fino in Scozia del giornalista Michele Marolla

Quaranta immagini che partono dalla città e dal suo territorio per arrivare fino in Scozia, con l’obiettivo di raccontare gli stati d’animo, le emozioni, la natura, di un anno stravolto nella sua normalità. Le foto seguono il filo del ricordo di spazi aperti, alternati a chiusure e solitudini, ma sollecitano anche la riscoperta della natura attraverso quella più prossima, come i fiori sul balcone o l’ulivo nel giardino.

Un viaggio nei sentimenti più semplici, più diretti, che sarà possibile visitare ogni sera da sabato 1 a domenica 9 agosto, dalle 21 alle 23, nella sala Rubicone (accanto alla Torre San Michele) a Cervia.

L’autore

Michele Marolla, dopo 45 anni di attività giornalistica, durante i quali è stato, tra l’altro, inviato speciale e capocronista della Gazzetta del Mezzogiorno, da tre anni è tornato alla sua vecchia passione per la fotografia: un modo espressivo diverso dalla scrittura, ma con lo stesso scopo: continuare a raccontare la realtà.