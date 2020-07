Faenza, pericolosi assembramenti in strada: dal Comune arriveranno “azioni maggiormente incisive”

“Da qualche tempo – spiegano dal Comune di Faenza – viene segnalata una situazione di particolare intralcio nei pressi di alcuni pubblici esercizi, da parte di frequentatori che si trattengono occupando la carreggiata stradale senza alcuna necessità; ciò avviene in particolare in piazzale C. Battisti di fronte alla stazione ferroviaria di Faenza, determinando, peraltro, una situazione di grave pericolo, che mette a rischio la loro stessa incolumità; non si può, infatti, escludere a priori che un automobilista possa perdere il controllo del proprio veicolo ed investa chi si trattiene arbitrariamente sulla carreggiata stradale”.

Questa situazione, che ha già visto in più occasioni l’intervento delle Forze di Polizia, non sembra volersi risolvere spontaneamente, pertanto il Sindaco ha “disposto di mettere in atto azioni maggiormente incisive, al fine di garantire il rispetto delle norme, senza tuttavia precludere la possibilità di passare una serata in compagnia di amici. Il Codice della strada, con una modifica di qualche anno fa, ha inserito il pedone nell’elenco degli utenti deboli della strada, al fine di rimarcare la sua particolare posizione di primaria importanza rispetto alla circolazione veicolare”.

“Le principali norme che tutelano il pedone – spiegano dal comune – si possono ricercare negli articoli 190 “Comportamento dei pedoni” e 191 “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”; il primo è dedicato specificamente al loro comportamento, mentre il secondo si occupa della condotta dei veicoli nei confronti dei pedoni. In primo luogo i pedoni devono utilizzare i marciapiedi, i viali e comunque gli spazi per essi predisposti, avendo cura di intralciare il meno possibile la circolazione veicolare”.

“Una particolare attenzione – conclude la nota del Comune – va posta dai pedoni al rispetto del divieto di “sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.”; è fissata una sanzione di € 26,00. Per quanto, sopra nei prossimi giorni le Forze di Polizia attiveranno specifici controlli, in particolare nell’area della Stazione ferroviaria e di Viale Baccarini, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi che – per pura casualità – fino ad oggi non hanno provocato vittime. Si confida nel comportamento rispettoso e prudente di tutti”.