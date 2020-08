Allerta in Bassa Romagna: possibili temporali per domenica 2 agosto

L’afflusso di correnti più fresche in quota in contrasto con flussi caldo umidi al suolo favorirà l’instaurarsi di condizioni di instabilità che potrebbero determinare fenomeni temporaleschi sparsi per la giornata di domenica 2 agosto. Al momento i fenomeni più intensi sembrano più probabili sul settore occidentale e nella pianura a ridosso del Po.Associati ai temporali, non si escludono locali fenomeni di dissesto idrogeologico e rapidi innalzamenti del reticolo idraulico minore.Per questo motivo la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emanato un’allerta gialla, che interessa anche il territorio della Bassa Romagna.

L’allerta completa (la numero 56 del 2020) può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.