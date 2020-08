Ravenna. Camper prende improvvisamente fuoco nel parcheggio del Famila

Alle 14,57 di sabato 1 agosto 2020 i Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi ad un Camper parcheggiato nei pressi del Famila in via Argirocastro. I pompieri hanno raggiunto la posizione con l’autobotte spegnendo immediatamente le fiamme che, nel frattempo, avevano completamente distrutto il mezzo. Le cause dell’improvviso rogo sono ancora da chiarire. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la Polizia di Stato per i primi riscontri e accertamenti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il direttore del punto vendita, Massimo Barchi, ci ha fornito un resoconto dell’accaduto: “Eravamo al lavoro dentro al punto vendita quando è divampato l’incendio. Dalla nostra postazione, essendoci la parete non trasparente, non ci era possibile vedere l’episodio. A segnalarci l’incendio è stata una cliente. Abbiamo contattato Vigili del Fuoco apprendendo che erano già stati avvisati da altri. Dopo il rogo del camper è rimasta solo la lamiera dell’avantreno, tutto il resto del mezzo essendo in resina è andato distrutto”.