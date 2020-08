Scontro sulla cervese a Casemurate: muore centauro

Pochi minuti dopo il terribile incidente avvenuto in a14 all’altezza di Bagnacavallo in cui ha perso la vita una 25enne, sulle strade della romagna è avvenuto un altro incidente mortale, a Casemurate sulla via Cervese: alle 6.32 di oggi, sabato 1 agosto, per dinamiche ancora al vaglio è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto: nell’impatto purtroppo è deceduto il centauro alla guida della moto, mentre la 23enne alla guida della vettura è stata ricoverata col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.