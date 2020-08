Tragedia in autostrada all’altezza di Bagnacavallo: impatta contro il guardrail, muore una ragazza

Poco dopo le 6 di questa mattina, sabato 1 agosto, una 25enne alla guida della sua auto è uscita di strada in A14, al km 14 nord vicino allo svincolo per Bagnacavallo. Violentissimo l’impatto con il guardrail: nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato la ragazza d’urgenza all’ospedale di Ravenna, la 25enne è deceduta. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi di rito.