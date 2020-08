Notte di temporali sulla costa ravennate: a Cervia grandine e crollo alberature VIDEO

Come riporta una nota di Condifesa Ravenna, è stata un una nottata di intensi temporali che hanno spazzato Ravenna e Cervia con forti piogge e vento, molti fulmini e occasionalmente grandine.

Soprattutto a Cervia, spiegano dal Comune, l’intenso temporale che si è abbattuto sul territorio nelle prime ore della mattina, ha riversato importanti quantità di acqua. Viale G. Di Vittorio è parzialmente ostruita a causa della caduta di un albero, tra Via Martiri Fantini e Via Oriani. Sul posto i volontari di Lance CB Cervia per la rimozione. Possibile presenza di acqua alta in strada e nei sottopassi: procedere con cautela e prestare attenzione.

Come si può osservare nel video di Milano Marittima, nella località è caduta pioggia unita a grandine e vento molto forte da ogni direzione (Video di Condifesa Ravenna)