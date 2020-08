3 nuovi casi Covid19 a Ravenna e 4 guarigioni. Più 34 i positivi in Emilia Romagna

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17,30 di lunedì 3 agosto 2020

IL DATO ODIERNO – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.808 casi di positività, 34 in più rispetto a ieri. Di questi, 23 gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Forte l’opera di prevenzione e controllo sviluppata nei territori. Solo nelle due province dove oggi si registra il maggior numero di casi, in quella di Modena, degli 8 nuovi casi, 4 riguardano persone individuate dagli screening a tappeto nel settore della lavorazione carni avviati dalla Regione, 2 rientri dall’estero, una persona tracciata in quanto contatto di un caso noto e un caso sporadico di una persona sintomatica. In provincia di Piacenza, dei 7 nuovi casi, 6 (tutti asintomatici) derivano dall’opera di screening nel comparto della logistica, voluta sempre dalla Regione, di cui 4 anche collegati a casi noti, e uno relativo a una persona sintomatica contatto di un caso già conosciuto, e quindi dal tracciamento fatto.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono 5.357, per un totale di 678.601. A questi si aggiungono anche 1.083 test sierologici.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.560 (20 in più rispetto a ieri). Nessun decesso registrato.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.489 (+21).

LE TERAPIE INTENSIVE – Scendono a 3 i pazienti in terapia intensiva (uno in meno di ieri), stabile il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid (68).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.957 (+14 rispetto a ieri): 145 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.812 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – Nessun decesso registrato.

IL DETTAGLIO – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

Bologna = 5.303 (+6, di cui 3 sintomatici), nessun nuovo caso a Imola (432)

Reggio Emilia = 5.113 (+1, sintomatico)

Piacenza = 4.635 (+7, di cui 1 sintomatico)

Modena = 4.143 (+8, di cui 4 sintomatici)

Parma = 3.781 (+3)

Rimini = 2.314 (+5, di cui 1 sintomatico)

Ravenna = 1.167 (+3, di cui 1 sintomatico)

Ferrara = 1090 (nessun nuovo caso)

Forlì = 995 (+1)

Cesena = 835 (nessun nuovo caso) Informativa sui nuovi casi positivi al Covid-19 in Provincia di Ravenna

Per il territorio provinciale di Ravenna si registrano 3 nuove positività: sono 2 di sesso maschile e 1 di sesso femminile; 2 sono asintomatici, 1 ha lievi sintomi. Le positività derivano da contact tracing, rientro dall’estero e screening. Non si registrano decessi, bensì 4 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di , restano dunque 1.169, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

547 Ravenna

146 Faenza

86 Cervia

70 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

47 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara