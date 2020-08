Elezioni Faenza. “In chiesa non si fa politica”: il vicario generale della diocesi non concede sale parrocchiali per iniziative politiche

La Chiesa faentina si tira fuori da possibili azioni di strumentalizzazione per fini elettorali e, con una lettera inviata ai sacerdoti delle varie parrocchie, fa sapere che non è consentito l’uso delle sale parrocchiali per lo svolgimento di riunioni di tipo politico e che dunque le stesse non possono essere concesse ad alcun partito o simile per questi scopi.

Il riferimento preciso è alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre: “Mi preme ricordare – spiega il vicario generale don Michele Morandi – che sempre, ma soprattutto in prossimità delle elezioni, non è consentito concedere l ‘uso di locali della parrocchia (nemmeno se sono dati in uso a terzi) per iniziative politiche. La circostanza che non via siano altri spazi disponibili o che la richiesta sia presentata solo per consentire l’incontro nel caso di maltempo non costituisce motivo valido per porre un’eccezione a questa regola”.

“Anche i sacerdoti – precisa inoltre – sono invitati a non prestarsi ad iniziative e ad affermazioni che possano apparire a sostegno di un candidato o di uno schieramento. La formazione all’impegno sociale e politico in linea con la dottrina sociale della Chiesa è una dimensione fondamentale dei percorsi catecheti ci e l’impegno dei cattolici non può essere strumentalizzato per meri motivi elettoralistici”.

“Infine – conclude il vicario generale -, occorre prestare attenzione anche alle richieste che possono pervenire da parte di associazioni o movimenti che, pur dichiarandosi formalmente apolitici o apartitici, in realtà assumono una precisa valenza politica o partitica. Pertanto, tali richieste potrebbero essere il tentativo per ottenere, comunque, l ‘uso della sala parrocchiale”.

Occhio vigile dunque, in chiesa non si fa politica per i partiti.