Investito da un’auto muore ciclista sulla via Emilia tra Castel Bolognese e Faenza

Tragico scontro nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto. Attorno all’una, due amici pedalavano lungo la via Emilia tra Castel Bolognese e Faenza quando un’auto sopraggiunta alle loro spalle ne ha travolto uno scaraventandolo sull’asfalto.

Subito sul posto sono sopraggiunti i sanitari di Romagna Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si tratta di un 35enne di Castel Bolognese. La Polizia, intervenuta per i rilievi, sta appurando le cause della disgrazia.