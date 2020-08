Marina di Ravenna. Rissa fuori da un locale della movida. Giovane accoltellato

I fatti risalgono alla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto, quando fuori da un locale della movida di Marina di Ravenna in via Lungomare, due gruppetti di ragazzi hanno iniziato a discutere per futili motivi. Da una parte il gruppetto ravennate, dall’altra quello “in trasferta”, probabilmente composto da giovani bolognesi.

All’improvviso, dalle parole si è passati agli spintoni e poi alla rissa, fino a quando qualcuno ( dei bolognesi) ha estratto un coltello ed uno dei giovani ravennati è stato colpito all’addome.

All’arrivo della volante della squadra Mobile della Questura di Ravenna, gli agenti hanno trovato tre ragazzi ravennati feriti, uno con ferite da arma da taglio e altri due con escoriazioni. I tre sono stati portati al pronto soccorso di Ravenna e il più grave operato domenica mattina.

Sull’episodio indagano gli uomini della squadra Mobile della Questura di Ravenna, a cui i giovani hanno raccontato l’accaduto. Si ascolteranno eventuali testimoni e sono al vaglio anche le eventuali riprese delle telecamere di sicurezza, presenti in zona