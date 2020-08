Addio a Sergio Zavoli, è morto a Roma il celebre giornalista nato a Ravenna

Si è spento oggi, mercoledì 5 agosto, all’età di 96 anni a Roma Sergio Zavoli, giornalista, ex parlamentare e presidente Rai. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, è stato un giornalista e uomo politico italiano.

Debuttò nel giornalismo a soli vent’anni e fece carriera fino ad arrivare a lavorare per Radio RAi nel 1947. Nel 1962 creò la trasmissione televisiva Processo alla tappa, un programma sportivo incentrato sul Giro d’Italia. Zavoli è stato conduttore e autore di altri programmi di successo come Nascita di una dittatura (1972).

Vicino al Partito Socialista Italiano, dal 1980 al 1986 fu presidente della RAI e nel 1981 pubblicò il suo primo libro, Socialista di Dio, che vinse il Premio Bancarella. Una volta dimessosi dall’incarico di presidente continuò sia la sua carriera televisiva (presentando programmi come Viaggio intorno all’uomo, La notte della Repubblica, Viaggio nel Sud) sia quella letteraria e nella veste di autore vinse il Premio Basilicata con Romanza (1987). Dopo il reportage Nostra padrona televisione (1994) entrò in politica con i Democratici di Sinistra. Nel 1998, vinse il Premio Cimitile con l’opera Ma quale giustizia? (Edizioni ERI-RAI Piemme). Dal 2001, dopo Viaggio nella scuola, si assentò dal piccolo schermo. Le sue ultime fatiche letterarie furono Dossier cancro (1999), Diario di un cronista (2002), e Il ragazzo che io fui (2011) dove racconta la storia della sua vita e un capitolo fondamentale del nostro Paese.

Per lo “straordinario contributo apportato alla causa del giornalismo italiano”, il 26 marzo 2007 la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata gli conferì honoris causa la laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, onorificenza che, come osservò Edmondo Berselli, “assomiglia a una tautologia” in quanto Zavoli è senz’altro il più noto giornalista televisivo italiano.

Venne eletto al Senato nelle liste dei Democratici di Sinistra nel 2001, nelle liste dell’Ulivo nel 2006 e nel Partito Democratico nel 2008 e nel 2013. Premio alla carriera 2008 Circolo Culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini – Arona. Dal 4 febbraio 2009 fu presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Nella XVII legislatura fu il senatore eletto (esclusi quindi i senatori a vita) più anziano in carica. Dal 2007 fu presidente della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno.

Il cordoglio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

“Ci lascia un grande giornalista, un maestro della televisione, uno straordinario narratore e osservatore del proprio tempo, che fu anche uomo delle Istituzioni. Una figura di straordinario spessore, umanità, intelligenza e cultura, che ha messo la propria vita a disposizione del servizio pubblico”.

Così il presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ricorda Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico, che si è spento all’età di 96 anni.

“Zavoli era nato a Ravenna, cresciuto a Rimini, di cui era cittadino onorario, aveva radici forti e un solido legame con questa terra, di cui resterà una delle espressioni più alte. Alla nostra Regione, lo voglio ricordare, ha fatto un dono grandissimo. Dal 2004 al 2017 ha presieduto la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati: strumento di sostegno vero, sia morale che economico, per chi ha subito e sofferto reati particolarmente efferati. E anche in questo ruolo ha messo tutto sé stesso, e il suo forte senso della giustizia e della verità. Ai familiari- aggiunge il presidente- va l’affettuoso pensiero e il commosso abbraccio dell’intera comunità regionale”.

Il ricordo di Giannantonio Mingozzi, Presidente TCR