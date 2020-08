Nessun nuovo caso di Covid-19 a Ravenna. 47 in Emilia-Romagna, di cui 34 asintomatici

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.897 casi di positività, 47 in più rispetto a ieri. Di questi, 34 gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, e 13 i sintomatici.

Continua l’azione di prevenzione e controllo nei territori. Per quanto riguarda le province dove oggi si registrano più casi, a Piacenza, degli 8 nuovi (di cui 1 ricoverato e gli altri in isolamento domiciliare), 3 sono legati a focolai già individuati, 5 sporadici (di questi, due rilevati dallo screening). Nel riminese, gli 8 nuovi casi sono tutti collegati a focolai già noti.

In provincia di Bologna, dei 7 nuovi casi, 4 sono sintomatici: uno importato dall’estero (Croazia), un altro dalle Marche, un altro ancora diagnosticato in Veneto – ma poi rientrato nel bolognese dove risiede -; l’ultimo è un caso sporadico. Dei 3 asintomatici, invece, 2 fanno parte del focolaio “Interporto”, 1 di un focolaio familiare. Tutti e 7 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati sono 8.523, per un totale di 694.508. A questi si aggiungono anche 1.157 test sierologici, per un totale di 202.497.

I guariti salgono a 23.997 (+19). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.609 (28 in più rispetto a ieri). Nessun decesso registrato.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.532 (+34). Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoveri in terapia intensiva (4); in calo (-6) i pazienti negli altri reparti Covid, che scendono a 73.

Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.997 (+19 rispetto a ieri): 100 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.897 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.644 a Piacenza (+8)

3.786 a Parma (+4, di cui 1 sintomatico)

5.125 a Reggio Emilia (+5, di cui 3 sintomatici)

4.154 a Modena (+5, di cui 3 sintomatici)

5.323 a Bologna (+7, di cui 4 sintomatici)

433 a Imola (+1, sintomatico)

1.099 a Ferrara (+4, di cui 1 sintomatico)

invariata la situazione a Ravenna (1.168) e a Forlì (995)

843 i casi di positività a Cesena (+5)

2.327 a Rimini (+8).

Informativa sui nuovi casi positivi al Covid-19 in Provincia di Ravenna

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi non si sono registrate nuove positività nè decessi. Si registrano invece 3 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, restano dunque 1.170, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

547 Ravenna

147 Faenza

86 Cervia

70 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

47 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara