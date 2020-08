Faenza. Incidente sul lavoro in deposito comunale: arto incastrato per operaio

Alle 14,30 del 6 agosto s’è registrato un incidente sul lavoro a Faenza, in via Lega, presso un deposito comunale. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, un operaio è rimasto incastrato con un arto mentre era al lavoro, riportando ferite abbastanza gravi. I sanitari del 118 sono intervenuti attraverso auto medica e ambulanza, trasportando il malcapitato all’ospedale di Faenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco (in aiuto ai sanitari del 118, giunti sul posto quando i soccorsi erano già iniziat) e i Carabinieri di Faenza-Borgo Urbecco.