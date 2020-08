Fissati i funerali di Sergio Zavoli: l’ultimo omaggio sarà a Rimini

Come riporta una nota dell’Ansa, si terrà a Rimini l’ultimo omaggio a Sergio Zavoli, il celebre giornalista e uomo politico italiano nato a Ravenna il 21 settembre 1923 e spentosi ieri, mercoledì 5 agosto, all’età di 96 anni a Roma. Il pomeriggio di domani venerdì 7 agosto sarà allestita la camera ardente al Teatro Galli, che resterà aperta anche sabato mattina, in accordo con la famiglia. L’amministrazione comunale ha comunicato gli orari e le modalità di accesso, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Si potrà entrare per porgere l’ultimo saluto al maestro del giornalismo televisivo italiano dalle 17 alle 22 di venerdì e dalle 10 alle 12 di sabato. Sulla facciata del teatro sarà posizionata una grande foto con la scritta ‘Grazie Sergio’, ringraziamento simbolico della comunità riminese. Venerdì mattina il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, sarà a Roma ai funerali religiosi che si terranno presso la chiesa di San Salvatore in Lauro. La salma di Zavoli sarà poi accompagnata a Rimini per la camera ardente, al termine della quella sarà tumulata presso il cimitero della città con una cerimonia privata.