Bagnacavallo. Sfonda recinzione dopo aver perso il controllo dell’auto: 77enne in gravi condizioni trasportata al Bufalini

Il 7 agosto 2020, all’altezza del numero civico 13 in via Sottofiume a Boncellino (Bagnacavallo) s’è registrato un drammatico incidente stradale. Una donna di 77 anni, al volante di una Hyundai ix20, ha perso il controllo della vettura (si ipotizza a velocità sostenuta) finendo contro una recinzione, sfondando inoltre il muretto delimitante il fosso. La donna è stata soccorsa originariamente in stato cosciente dai sanitari del 118 che, a causa delle gravi ferite riportate dalla 77enne hanno provveduto a intubarla trasportandola via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Bagnacavallo.