Faenza. Previsti lavori di completamento asfaltatura nel parcheggio ospedale degli Infermi

Dal 10 agosto al 30 settembre 2020 è previsto un intervento per il completamento dell’asfaltatura e della segnaletica orizzontale nel parcheggio dell’Ospedale degli Infermi in Viale Stradone 9 a Faenza. In un primo momento verranno realizzati i lavori meno invasivi, mentre dal 17 agosto interverranno i mezzi pesanti. L’area d’intervento verrà divisa in settori, in modo da operare su un settore per volta e lasciare gli altri disponibili per il parcheggio. I tratti di strada di accesso al parcheggio verranno regolamentati con opportuna segnaletica, che comporterà in alcuni casi la possibilità di un senso unico alternato.