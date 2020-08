‘Il Maggiolino dei libri….a Lugo’ ospita venerdì 7 agosto la scrittrice Lodovica Cima

L’ospite di questa settimana della rassegna virtuale “Il Maggiolino dei libri…a Lugo” proposta dalla Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo è Lodovica Cima, editor e scrittrice di oltre 200 libri per bambini e ragazzi. La video-presentazione verrà pubblicata venerdì 7 agosto, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Lodovica Cima per l’occasione presenta il suo nuovo romanzo per ragazzi La voce di carta (Arnoldo Mondadori Editore), un libro che le sta particolarmente a cuore e che racconta la storia di Marianna, una ragazzina di campagna che si ritrova a lavorare in una cartiera dove scoprirà il magico mondo della carta, della lettura e della scrittura, grazie alle quali avrà la possibilità di seguire i propri desideri e sogni.

In un’intervista, Lodovica Cima si descrive così: “Sono una mamma scrittrice che ama leggere e raccontare. Una delle mie passioni segrete è anche disegnare. Il mio sogno, infatti, è quello di scrivere e illustrare i miei libri da sola. Regalarli a tutti i bambini che incontro. Inventare un personaggio amico che parla con me e con il pubblico come se niente fosse. Battere il record della filastrocca più lunga del mondo e scriverla con i gessetti su una strada che va da qui all’Africa. Insomma, poter giocare con la scrittura, che per me è il più bel gioco del mondo”.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.