Incidente stradale a Solarolo. Auto finisce nel fosso. Tre feriti

Incidente stradale a Solarolo, in Via Castelnuovo Pilastrino, poco prima delle 20 di ieri 6 agosto. Un’auto, su cui viaggiavano tre persone, per cause non ancora chiarite, è finita nel fosso a lato strada.

I tre automobilisti (due uomini ed una donna di 73 anni) hanno riportato gravi ferite. In Via Castelnuovo Pilastrino sono giunte tre autoambulanze e l’auto con il medico a bordo.

Dopo le prime cure sul posto, l’anziana è stata ricoverata in codice di massima gravità, mentre gli altri due passeggeri con codice di media gravità, negli ospedali di Lugo e Faenza.

Presenti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale della Romagna Faentina, per i rilievi e la gestione del traffico