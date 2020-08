Lugo. Agli arresti domiciliari esce di casa per partecipare a una grigliata: arrestato 47enne dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato G.D. 47enne lughese, per il reato di evasione. Ieri sera gli agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Lugo hanno effettuato un controllo all’abitazione di G.D., dove l’uomo si trova agli arresti domiciliari. Gli agenti, che non avevano ricevuto risposta dopo aver suonato diverse volte il campanello, l’hanno visto arrivare da una strada limitrofa tutto trafelato e agitato; G.D. ha ammesso di essersi allontanato dall’abitazione per spostarsi a casa di amici per consumare una grigliata in compagnia.

G.D. è stato condotto negli uffici del Commissariato di via Emaldi dove è stato arrestato per il reato di evasione. L’uomo è stato sottoposto alla misura pre cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa mattina il Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto ha concesso i termini a difesa disponendo il rinvio della celebrazione del processo al 29 settembre. G.D. è stato accompagnato nell’abitazione per proseguire la detenzione domiciliare.