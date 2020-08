Russi. Morto a 79 anni Carlo Buscaioli, noto gestore di negozio mangimi per animali in centro

E’ morto all’età di 79 anni Carlo Buscaioli che, continuando l’attività condotta dal nonno già dal 1902 e poi dal padre, ha gestito un negozio di cereali e mangimi nel cuore del centro storico di Russi diventandone una figura rappresentativa conosciuta da tutti per la passione per il suo lavoro e per la sua gentilezza.

Carlo Buscaioli