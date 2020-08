Russi. Sposi inviano palloncino con messaggio d’auguri in lingua tedesca: rinvenuto in un campo a Chiesuola

Curioso ritrovamento a Chiesuola di Russi in un campo di kiwi. Un uomo, mentre era al lavoro potando i rami, ha rinvenuto un palloncino di colore blu contenente un oggetto. Una volta forato, dal palloncino è emerso un biglietto d’auguri compilato da una coppia di sposi. Il biglietto è scritto in lingua tedesca ed è firmato Emily e Robert, verosimilmente la coppia di sposi che ha inviato in cielo questo messaggio d’auguri e di buona fortuna.

“Vi auguriamo tutta la fortuna di e in questo mondo. Perché voi avete trovato la nostra più grande “infinita” felicità”. Questo, in sintesi, il messaggio contenente il biglietto.

La coppia che ha rinvenuto il documento si augura che Emily e Robert possano rivolgersi a Ravennanotizie in modo da mettersi in contatto con loro, essendo i fortunati ritrovatori del messaggio.